Об ограничении въезда автотранспорта в город высказался аким Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с депутатами маслихата заявил, что одним из основных источников загрязнения воздуха города является транспорт, передает корреспондент МИА «Казинформ»

По данным акима, 30% выбросов приходятся на долю выхлопов общественного транспорта.

«К сожалению, из 250 тысяч, иногда это число достигает 300 тысяч, из въезжающих автомобилей в город почти 80% не соответствует никаким экологическим стандартам. Мы были на совещании Правительства по итогам поездки Премьер-Министра нашей страны, договорились о совместной работе Министерства экологии, акимата Алматы и маслихата над усилением мер для контроля за качеством горюче-смазочных материалов, проведения техосмотра машин. Вы, наверное, видели машины, которые называют «коптильни», с серией 05, грузовики, большинство предназначены для перевозки…

Мне предлагали разные идеи, чтобы я закрыл въезд в город и так далее, но я сказал, что нужно сначала подготовиться к этому, а потом ограничить, как во всем мире. Дневное население Алматы составляет 2 миллиона 700 тысяч человек. Плюс-минус 500 тысяч человек, кто-то приезжает работать. К сожалению, не развит общественный транспорт, не налажена связь с алматинской агломерацией. По этим причинам мы не можем эффективно ограничить въезд транспорта в город. Если мы завершим проекты с транспортно-пересадочными узлами – север, запад и восток, то это позволит нам улучшить качество работы общественного транспорта», - сказал он.

Заместитель акима города Аскар Амрин добавил, что акимат собирается развивать скоростной транспорт и транспортно-пересадочные узлы на границе с городом.

«У нас ежедневно въезжает 250 тысяч машин, и 50 тысяч остается на сутки в городе, остальные выезжают назад. И эта ежесуточная миграция тоже дает определенную долю выбросов. И поэтому реализация нашего проекта по созданию четырех транспортно-пересадочных узлов поможет снизить число ежедневно въезжающих в Алматы автомобилей с 250 до 130 тысяч, а вместе с этим избавиться от 1,5-2 тысяч тонн ежегодных выбросов, которыми мы с вами дышим», - заявил спикер.

Аким мегаполиса также заметил, что причинами загрязнение воздуха являются энергопроизводящие и промышленные предприятия, а также недостаточная газификация города. На сегодня Алматы газифицирован почти на 96%.

«Если все эти три блока мы постараемся реализовать максимально качественно и в установленные сроки, есть возможность значительного улучшения качества воздуха в городе», - отметил Ерболат Досаев.



