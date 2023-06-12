Об обстановке на месте пожара в области Абай рассказали в МЧС

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Министр по чрезвычайным ситуациям РК Сырым Шарипханов сообщил, что из-за повышения температуры воздуха и ветра есть возможность увеличения распространения пожара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В связи с повышением температурного фона и порывистым ветром есть возможность увеличения распространения пожара, но у нас достаточно группировки сил и средств для его локализации», - заявил министр.

С начала пожара всего осуществлено 1017 сбросов воды объемом более 3 000 тонн.

Министр отметил, что во время облета в восточном направлении обнаружилась активность пожара, но поставлены конкретные задачи для ликвидации очагов горения.

Общая площадь на данный момент составляет 60 тысяч га, из которых на 43 тысяч га наблюдается горение.

Напомним, на территории Батпаевского лесничества произошло возгорание деревьев на предварительной площади 0,3 га. Для тушения пожара привлекли вертолет. Кроме того, спасателей из трех регионов направили для помощи в тушении лесного пожара.

Позже дополнительно для борьбы с пожаром на место ЧП отправили спасателей из Алматы, Алматинской, Карагандинской областей и области Жетысу.

Все 14 лесничих погибли при пожаре в области Абай. 316 человек были эвакуированы из-за пожара в области. Правительству и акимату области Абай поручили оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

Для эвакуированных из-за пожара жителей подготовили 9 пунктов в Семее.

Ранее был опубликован список погибших при пожаре в области Абай.