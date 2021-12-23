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    Об обеспечении безопасности в Нур-Султане рассказал Алтай Кульгинов

    23 Декабря 2021, 10:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в сети Instagram рассказал о проводимой работе по укреплению общественного порядка и обеспечению безопасности в городе, передает МИА «Казинформ».

    «Горожане должны чувствовать себя в городе в безопасности. Для укрепления общественного порядка и безопасности на системной основе обновляем материально-техническую базу, в рамках шаговой доступности открываем модульные посты, реставрируем опорные пункты полиции и др. Вопросы по профилактике правонарушений на заседании Межведомственной комиссии обсудили с руководством Департамента полиции.

    Глава государства в Послании обозначил приоритеты модернизации органов внутренних дел и переход на сервисную модель обеспечения безопасности.

    К примеру, только в текущем году в разных районах города установили 10 модульных постов полиции, еще столько же помещений передали для размещения участковых пунктов полиции. Это в два раза выше плана.

    Кроме того, ранее передали Департаменту полиции 95 единиц спецтехники, открыли новое адмздание (район Есиль), где трудятся более 400 сотрудников, на первых этажах новых ЖК и в новых физкультурно-оздоровительных комплексах помимо соцобъектов также открываем опорные пункты полиции. В районе Сарыарка сдвинули с мертвой точки строительство здания для подразделения Департамента полиции.

    Также проводим работы по профилактике преступлений в отношении несовершеннолетних, совершенствованию организации дорожного движения и повышению уровня дорожной безопасности, продолжаем расширять проекты «Безопасный двор» и др.

    Все данные меры позволяют оперативно оказывать помощь жителям, пресекать и снижать уровень правонарушений, повысить раскрываемость преступлений и др.», - написал аким столицы.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Астана Борьба с преступностью Акимат Безопасность МВД РК Алтай Кульгинов
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