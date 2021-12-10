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    Об изменениях в законодательстве об интеллектуальной собственности сообщили в Минюсте

    10 Декабря 2021, 13:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр юстиции РК Акерке Ахметова рассказала об изменениях в законодательстве об интеллектуальной собственности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Депутатами Парламента РК инициированы законодательные поправки по вопросам интеллектуальной собственности. Поправки рассматриваются и обсуждаются в Парламенте в ходе рабочих групп, на которые также приглашаются все заинтересованные стороны: авторские сообщества, патентные поверенные, предприниматели, международные и национальные эксперты», - сказала Акерке Ахметова на брифинге в СЦК.

    Было отмечено, что поправки направлены на:

    - повышение прозрачности и эффективности деятельности коллективных организаций,

    - введение охраны нового объекта промышленной собственности «географическое указание»,

    - предоставление краткосрочной охраны в отношении незарегистрированных промышленных образцов (не более 3-х лет с даты введения в оборот на территории Республики Казахстан) (во исполнение договоренностей в рамках Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Европейским Союзом,

    - введение «оппозиционной» системы (возможность подачи возражения против регистрации на стадии заявки) по товарным знакам, географическим указаниям и наименованиям места происхождения товаров,

    - регулирование деятельности патентных поверенных.

    В сфере коллективного управления правами предусматривается:

    - передача прав авторов или правообладателей на коллективное управление правами только одной организации или нескольким организациям с разграничением по объему, территории и сферам управления

    - обязанности по размещению детализированной информации на интернет-ресурсе о заключаемых договорах с пользователями и аудиторских заключений

    - уточнение суммы на покрытие фактических расходов организации, а также направляемые в специальные фонды (не должны превышать 30% от общей суммы собранного вознаграждения)

    - дополняется вид нарушений, за который организация должна быть лишена аккредитации (в частности, за применение ставок вознаграждения авторам ниже минимальных ставок вознаграждения, установленных Правительством Республики Казахстан)

    - вводится обязанность организации по направлению отчетов о собранном вознаграждении, удержанных суммах авторам и правообладателям через личные кабинеты на интернет-ресурсах организации.

    «Законопроектом предлагается внести дополнение в статью 19 Закона «Об авторском праве и смежных правах» касательно возможности свободного использования оцифрованных учебных материалов в ходе учебного процесса без выплаты вознаграждения», - пояснила Акерке Ахметова.

    Введение в законодательство Казахстана нового понятия «географическое указание», по словам вице-министра, позволит регистрировать географические указания отдельно от наименований мест происхождения товаров. Будут вестись два отдельных государственных реестра РК по данным объектам промышленной собственности.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис Сенат Минфин РК
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