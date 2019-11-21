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    Об изменениях в пунктах пропуска на казахстанско-кыргызской  границе рассказал Бейбут Атамкулов

    21 Ноября 2019, 11:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пункт пропуска «Кордай» на казахстанско-кыргызской границе будет реконструирован. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов на пленарном заседании Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Самое большое количество людей и транспорта проходит через пункт пропуска «Кордай». Будут проведены работы по реконструкции и оснащению. Начало строительства запланировано на март 2020 года», - сказал Бейбут Атамкулов, представляя законопроект «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о пунктах пропуска через государственную границу от 25 декабря 2003 года».

    Министр также рассказал и о других грядущих изменениях на пунктах пропуска между двумя странами.

    «В этой связи протоколом предусмотрен перевод статусов автомобильных пунктов пропуска «Сарытобе» и «Аухатты» с двустороннего на многосторонний - международный. Данная мера позволит разгрузить автомобильные пункты пропуска «Карасу» и «Кордай». Тем самым улучшит дальнейшее развитие торгово-экономических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном, улучшит транзит товаров. Это даст возможность лицам переходить пункты пропуска в любых точках пропуска», - добавил Бейбут Атамкулов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Транспорт Кыргызстан
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