Об изъятии земель для государственных нужд рассказал вице-министр сельского хозяйства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Акиматы могут изымать пастбищные угодья для государственных нужд. Бывали даже случаи, когда изымали земли для удовлетворения нужд населения. Об этом в ходе заседания рабочей группы по законопроекту по вопросам земельных отношений рассказал вице-министр сельского хозяйства Рустем Курманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об изъятии земель для государственных нужд пояснил вице-министр сельского хозяйства

Какие принимаются меры по изъятию земель для государственных нужд

«В настоящее время имеется проблемный вопрос по нехватке пастбищных угодий для выпаса скота населению. Следует отметить, что большинство земель вокруг населенных пунктов находятся в залоге банка второго уровня и в их финансовых организациях, что не дает возможность местным исполнительным органам принять меры по изъятию для государственных нужд. Возникает вопрос: Какие принимаете меры по изъятию залоговых земель? Имеется ли в действующем земельном законодательстве механизм изъятия залоговых земель?» - адресовал свой вопрос депутат Аскарбек Уисимбаев.

Вице-министр сельского хозяйства РК Рустем Курманов ответил, что вопрос по обеспечению населения пастбищными угодьями вокруг населенных пунктов стоит остро.

«Особенно по южным регионам. Недавно мы сделали анализ и выявили, что в южных регионах в два раза нагрузка на пастбище выше, чем нормативная. Соответственно, в действующем земельном кодексе есть норма акиматов, что они могут изымать пастбищные угодья для государственных нужд. Что это означает? Они могут у действующих землепользователей, земли которых прилегают к населенному пункту, изъять эти земли либо выкупить и компенсировать ему стоимость участка. Есть даже прецеденты, когда акиматы изымали земли для населенных пунктов для удовлетворения нужд населения. Соответствующая практика есть, но она активно не применяется. Не все акиматы идут по этому пути», - пояснил вице-министр.

Он добавил, что одна из проблем, которая будет обсуждаться на земельной комиссии – отчуждение права аренды без выкупа у государства, в том числе отчуждение действующими пользователями срока аренды по своему участку.

«До конца аренды землепользователь может продать, заложить или подарить свое право землепользования другому землепользователю» , - сказал Рустем Курманов.