Об исключениях в запрете на УДО осужденным за тяжкие коррупционные преступления рассказали в Антикоррупционной службе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каких случаях осужденный за коррупцию может быть освобожден условно-досрочно, разъяснила директор административно-правового департамента Агентства РК по противодействию коррупции Айгуль Базарбаева в ходе онлайн-брифинга на площадке Антикоррупционной службы в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе брифинга разъяснялись основные новеллы, содержащиеся в Законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам усиления защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействия коррупции», который был подписан Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым 19 декабря 2020 года.

«Введен законодательный запрет на условно-досрочное освобождение лиц, совершивших особо тяжкие и тяжкие коррупционные преступления. Исключение составляют только два случая. Это случай совершения особо тяжкого и тяжкого коррупционного преступления социально-уязвимой категорией граждан. Это беременные женщины, женщины, имеющие малолетних детей, мужчины, воспитывающие в одиночку малолетних детей, женщины в возрасте 58 и свыше лет, мужчины в возрасте 63 и выше, инвалиды первой и второй группы. Ко второму случаю относятся осужденные, выполнившие все условия процессуального соглашения о сотрудничестве», - сказала А. Базарбаева.

По ее словам, при полном возмещении ущерба и отсутствии взысканий в период отбытия наказания, указанные категории граждан могут быть освобождены условно-досрочно после фактического отбытия части наказания. Это общеустановленные требования по применению УДО, которые также были усилены на порядок.

А. Базарбаева пояснила, что, если по ранее действовавшим нормам социально-уязвимые категории граждан, которые были перечислены выше, могли претендовать на УДО, отбыв за тяжкое коррупционное преступление не менее одной трети срока наказания, то теперь для получения УДО им необходимо будет отбыть уже не менее половины срока наказания. Соответственно, для применения УДО по особо тяжким коррупционным составам осужденный должен отбыть не менее двух третей назначенного срока наказания, тогда как ранее этот срок составлял не менее половины назначенного срока.

«Что касается лиц, выполнивших все условия процессуального соглашения о сотрудничестве, имеющих право на УДО, не следует их путать с лицами, заключающими соглашение о признании вины. Как известно, по нормам действующего законодательства существует два вида процессуального соглашения. Это соглашение о признании вины и соглашение о сотрудничестве», - отметила А. Базарбаева.

По словам директора департамента, в данном случае законом предусматривается исключающая норма о применении УДО за коррупцию в случае выполнения всех условий процессуального соглашения о сотрудничестве, то есть, второго вида процессуального соглашения, которое может быть заключено лишь при совершении преступления в преступной группе и по особо тяжким составам коррупционных преступлений.