Об  эпидситуации в Нур-Султане рассказал Алтай Кульгинов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ежедневно в стационары Нур-Султана поступают порядка 200 пациентов. Занятость коечных мест составило 75 %. Об этом аким Нур-Султана Алтай Кульгинов сообщил на онлайн-брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас эпидситуация остается сложной. В начале июня мы шли на понижение, где-то в сутки порядка 100-110 положительных тестов выявляли и буквально должны были выйти из «красной» зоны. Но в связи с появлением «дельта»-штамма мы наблюдаем резкий рост. Сегодня 678 положительных случаев. Санитарными врачами приняты дополнительные ограничительные меры. Это вынужденная мера. Мы серьезно модернизировали систему здравоохранения», - отметил Алтай Кульгинов.

По его словам, в 14 стационарах развернуты 2 тысячи коек, из них порядка 75 % заняты. Ежедневно в стационары Нур-Султана поступают порядка 200 пациентов. Количество лабораторий увеличено с 2 до 27. Если в начале пандемии проводили мизерное количество тестов, сейчас проводят до 10 тысяч тестов в сутки.