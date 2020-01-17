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    Объёмы работ по очистке Карасу завышались в 3 раза - свидетель о деле экс-вице-министров энергетики

    17 Января 2020, 15:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице продолжается судебный процесс над бывшими вице-министрами энергетики Гани Садибековым и Бакытжаном Джаксалиевым. На этот раз в ходе суда бывший специалист технадзора ТОО «Стройинтеграция» Александр Лыков в качестве свидетеля рассказал подробности касательно объема очистки озера Карасу Щучинско-Боровской курортной зоны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В период с сентября по октябрь 2015 года со дна озера Карасу Щучинско-Боровской курортной зоны удалено 3,5 тысяч тонн иловых отложений. Фактически я подписал за два месяца в актах о выполненных работах - около 108 тысяч тонн вместо указанных. Это примерно в три раза больше», - сказал допрашиваемый свидетель Александр Лыков в ходе зала районного суда Нур-Султана.

    Об этом свидетель Лыков устно и письменно, в том числе через электронный адрес, информировал должностных лиц Министерства энергетики. По словам свидетеля, в своих отчетах Лыков указывал на низкую производительность оборудования, небольшое количество специалистов и техники (всего 3 единицы).

    Кроме того, специалист сообщил суду, что оборудование подрядчиком ТОО «Аймак и К» было завезено в Казахстан со значительным опозданием, при этом оно не соответствовало техническим параметрам и проработало всего чуть более 1 месяца. По этой причине работы были выполнены в небольшом объеме, а существенно завышенные акты выполненных работ Лыков подписывал по требованию старшего технадзора Б. Жаркенова.

    Добавим, что сам Б. Жаркенов привлекается по уголовному делу в качестве пособника в хищении бюджетных средств на сумму более 3 млрд тенге.

    Стоит отметить, что, несмотря на собранную доказательную базу, адвокаты подсудимых А. Шайхина и С. Амангалиев распространяют через СМИ неподтвержденные факты. В частности, адвокатом А. Шайхиной в отношении свидетеля Б. Досмаковой, которую суд допрашивал в течение трех дней, были сказаны слова, что «следствие купило и вынудило дать показания». Сегодня же государственными обвинителями Генеральной прокуратуры РК было вынесено ходатайство о несоответствии выступлении указанных адвокатов. В связи с искажением в СМИ показаний свидетеля Досмаковой Б. адвокатам подсудимых Шайхиной А. и Амангалиеву С. судом объявлено замечание.

    Напомним, по показаниям бывшего заместителя директора департамента управления отходами Министерства энергетики Бизары Досмаковой, бывший вице-министр энергетики Джаксалиев знал, что акты выполненных работ очистке озер в Щучинско-Боровской зоне были подписаны без наличия положительного заключения Государственной экспертизы. Свидетель по делу также отметила, что указанные вопросы часто поднимались на аппаратных совещаниях Министерства энергетики.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Суды Судебный процесс
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