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    Объемы производства снизились в горнодобывающей промышленности РК

    15 Ноября 2022, 13:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров заявил о снижении показателей в горнодобывающей промышленности страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В горнодобывающей промышленности объем производства снизился на 1%. В разрезе отраслей производство увеличилось в предоставлении услуг в горнодобывающей промышленности – на 17,8%, угля – на 1,6%, добыче металлических руд – на 0,6%», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

    Кроме того, по его словам, зафиксировано снижение показателей добычи газа – на 1,5%, добычи нефти – на 2,5% и добычи прочих полезных ископаемых – на 9,9%.

    Ранее А. Куантыров сообщил о росте экономических показателей на 2,5% в 2022 году. В том числе рост в реальном секторе составил 2,8%, а в сфере услуг – 1,6%.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Экономика Минфин РК
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