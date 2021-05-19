Объемы производства сельхозпродукции снизились в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в отрасли сельского хозяйства сократился выпуск продукции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По итогам четырех месяцев снижение составило чуть менее 2%. Тем не менее, факт пристально рассматривали на заседании акимата.

Судя по информации руководителя управления экономики Арсена Казбекова, на снижение показателя повлиял Кызылжарский район, где падение объемов производства превысило 27%. Причина по-прежнему в лихорадочном состоянии птицефабрик, которые не могут восстановиться после эпидемии птичьего гриппа. Основные фермы находятся как раз в этом районе. В целом по области производство яиц снизилось на 47,5%. В Кызылжарском районе – на 74,5%.

«Восстанавливаем потери на птицефабриках. В этом месяце на Якорской птицефабрике увеличили производство на 10,6 млн штук. Есильская птицефабрика тоже нарастила объемы – 43 млн штук произвели, завозят молодняк. По 80 тысяч голов завезут в июле и октябре. Есть проблемы по «АдельКус» и Бишкульской птицефабрике. В управлении сельского хозяйства в прошлом месяце заверяли, что в начале мая наладят производство», - сказал аким области К.Аксакалов.

Руководитель управления Ерболат Бекшенов пояснил, что в ТОО «АдельКус» только в конце апреля начали производство. Бишкульская птицефабрика сменила профиль деятельности и приобрела маточное поголовье для производства кур. Яйцо пока производить не будут.

«Планируем восстановление производства яиц на птицефабриках. На 56% увеличат в мае, в июне – 64%. На 100% рассчитываем выйти по итогам года», - заверил Е.Бекшенов.

По словам К.Аксакалова, если сравнивать показатели трех и четырех месяцев, то объемы в производстве подросли на 2%. Однако не достигли прошлогодних показателей.

«Небольшой рост в производстве мяса. Но в отдельных агроформированиях есть снижение. Хорошими примерами являются откормочные площадки Уалихановского и Акжарского районов. В Акжарском районе на откормплощадку завезли еще 500 голов скота из Ирландии. В Уалихановском - одобрен проект на 5 тысяч голов высокопородного крупного рогатого скота через «Аграрную кредитную корпорацию». Из бюджета выделили на проект 750 млн тенге. Такие проекты нужны в каждом районе», - подчеркнул К.Аксакалов.