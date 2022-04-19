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    Объемы производства подсолнечного масла увеличились на 10,2% в РК

    19 Апреля 2022, 16:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для стимулирования развития сырьевой базы производителям масличных культур в Казахстане оказываются меры господдержки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

    В целях обеспечения потребности внутреннего рынка, стабилизации цен и загрузки перерабатывающих предприятий Министерством сельского хозяйства РК в сентябре 2021 года введены ограничения на экспорт семян подсолнечника и подсолнечного масла.

    По итогам 2021 года объемы производства рафинированного подсолнечного масла увеличились на 10,2% по сравнению с 2020 годом, с момента введения ограничительных мер стабилизировалась розничная цена на подсолнечное масло.

    За прошедший период 2022 года экспорт подсолнечного масла увеличился в 4,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (140,7 тыс. тонн и 28,9 тыс. тонн соответственно).

    Ежегодно 60% от общего объема экспорта подсолнечного масла поставляется в Узбекистан, при этом наблюдается расширение рынков сбыта подсолнечного масла, помимо традиционных стран (Узбекистан, Афганистан, Таджикистан, Китай) отгрузки подсолнечного масла осуществлялись в Чехию, Литву, Турцию.

    Для стимулирования развития сырьевой базы оказываются меры господдержки производителям масличных культур (субсидируется сдача маслосемян на переработку, приобретение семян, удобрений, пестицидов и т.д.), благодаря чему в прошлом году площади посева подсолнечника увеличились на 200 тыс. га. В этом году планируется увеличить посев подсолнечника на 20,7 тыс. га.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Минсельхоз Экономика Сельское хозяйство
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