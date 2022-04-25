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    Объемы потребления газа в Казахстане выросли на 35%

    25 Апреля 2022, 15:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обратную закачку газа в пласты практикуют для поддержания пластового давления в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Резкий рост использования газа на внутреннем рынке привел к тому, что за последние пять лет объемы потребления выросли на 35%. По прогнозам такая динамика сохранится и в этом году. При этом надеяться на наращивание объемов добычи газа на действующих месторождениях не приходится», - сказал депутат Ерик Султанов на правительственном часе в Сенате Парламента РК.

    Он подчеркнул, что по своей структуре добываемый газ в Казахстане в основном является попутным нефтяным газом, более 80% добычи которого приходится на проекты Карачаганак, Кашаган и Тенгиз.

    Вместе с тем, анализ соглашений о разделе продукции, заключенных с недропользователями этих месторождений, показывает приоритетность добычи нефти.

    «На этом фоне ежегодно увеличиваются объёмы обратно закачиваемого в пласт газа для поддержания пластового давления. Эти объемы по итогам 2021 года составили порядка 39%, а к 2030 году, согласно прогнозам АО «НК «QazaqGaz», превысят 50%», - отметил сенатор.

    «Наряду с этим у недропользователей сохраняется слабый интерес к реализации новых проектов добычи и переработки газа из-за высоких затрат, низких закупочных цен и рентабельности. Как итог, такая тенденция, уже начиная с 2024 года, может привести к дефициту товарного газа в стране. При этом по его запасам наша страна занимает 22 место в мире и третье место в СНГ», - заключил Е. Султанов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Энергетика Сенат Экономика
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