Объемы кредитования малого предпринимательства выросли в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый вице-министр национальной экономики РК Тимур Жаксылыков рассказал об оказываемых малому и среднему предпринимательству мерах господдержки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Средневзвешенная ставка на рынке по кредитам банков второго уровня составляет 19,5%. В рамках субсидирования по кредитам государство снижает ставку вознаграждения для субъектов МСП до уровня 8%. Для решения проблемы, связанной с нехваткой залогового обеспечения, реализуется инструмент частичного гарантирования», - сказал Тимур Жаксылыков в рамках обсуждения мер по расширению кредитования реального сектора экономики в Сенате.

По его словам, за последние 5 лет кредиты МСП выросли с 4 трлн тенге до 6,3 трлн тенге.

«На сегодня мерами господдержки охвачены кредиты МСП на сумму 2,3 трлн тенге. Это составляет 40% в общем портфеле банков второго уровня по кредитам МСП. Количество проектов с 2019 года выросло в 9 раз, а сумма выплаченных субсидий в 5 раз», - добавил вице-министр.