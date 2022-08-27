Объемы гарантированного трансферта из Нацфонда ограничивают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объемы гарантированного трансферта из Нацфонда ограничены новым бюджетным правилом. По прогнозам, они не будут превышать объем поступающих в Нацфонд прямых налогов от организаций нефтяного сектора. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На реализацию мероприятий Плана антикризисных мер Правительства на 2022 год и социально значимых проектов национального масштаба по решению Главы государства планируется привлечение целевого трансферта из Нацфонда в объеме 1 трлн тенге в 2023 году и 400 млрд тенге в 2024 году», - уточнил Алибек Куантыров.

Расходы республиканского бюджета, по словам министра, прогнозируются с постепенным увеличением с 21 трлн тенге в 2023 году до 22,7 трлн тенге в 2025 году.

«По отношению к ВВП прогнозируется их снижение с 17,4% в 2023 году до 16,2-15,5% в 2024-2025 годах. В целом, применение контрцикличного бюджетного правила обеспечит стабилизацию темпа роста расходов республиканского бюджета в плановом периоде на уровне 16,4% к ВВП», - добавил Алибек Куантыров.



