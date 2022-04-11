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    Объемов муки достаточно для обеспечения Казахстана - Минсельхоз РК

    11 Апреля 2022, 13:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров заверил, что муки в Казахстане достаточно для обеспечения внутренней потребности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По состоянию на 7 апреля запасы составляют 118 тысяч тонн муки, в том числе 10 тысяч тонн в стабфондах, 22 тысячи тонн - в рамках «оборотной схемы», 48 тысяч тонн находятся у производителей, порядка 20 тысяч тонн - на складах и 18 тысяч тонн – в торговых объектах. Указанного объема в полной мере достаточно для обеспечения внутренней потребности», - сказал А. Сапаров на пресс-конференции в СЦК.

    Первый вице-министр подчеркнул, что вместе с тем, в ресурсах «Продкорпорации» имеются более 800 тысяч тонн зерна, которые в случае необходимости будут направлены на внутренний рынок для стабилизации ситуации.

    «Я бы еще хотел добавить, что в январе принято решение направить зерно по удешевленной цене регионам (по 90 тысяч тенге) на социальный хлеб. Но январские, февральские заявки до сих пор не поступили. Только в марте начали поступать заявки. Поэтому спроса на зерно в январе-феврале не было», - добавил А. Сапаров.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане нет дефицита зерна. Его объемов хватает для того, чтобы обеспечить внутренние потребности, а также для отправки части на экспорт.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Минсельхоз Общество
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