Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.33 eur/kzt 495.57

    rub/kzt 7.5 cny/kzt 67.57
Прогноз погоды
Астана-16-18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Объема риса на внутреннем рынке достаточно - Минсельхоз РК

    6 Декабря 2022, 11:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Риски формирования дефицита риса в Казахстане очень низкие. Один килограмм риса на сегодня стоит 256 тенге. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В СМИ распространяются сведения касательно риса. Какова ситуация по рису на рынке?», - спросил Алихан Смаилов министра сельского хозяйства.

    «Сейчас ситуация стабильная по рису. Если говорить в цифрах, на внутреннем рынке фонд белого риса составляет 257 тысяч тонн. Если говорить по Казахстану – это 97 тысяч тонн. Потребление составило 80 тысяч тонн. За 9 месяцев объем экспорта составил 70 тысяч тонн, 60-80% экспортировано в РФ», - сообщил Ербол Карашукеев на заседании Правительства.

    «Поэтому объем риса на внутреннем рынке достаточный, а также у нас есть условия для экспортирования риса. Сейчас цена за килограмм риса составляет 256 тенге. Риски формирования дефицита риса очень низкие», - заявил он.

    Глава ведомства сообщил, что при необходимости заводы и товаропроизводители готовы экспортировать дополнительные объемы риса, а также увеличить производство.

    Отвечая на вопрос Алихана Смаилова, министр заверил, что внутренний рынок полностью обеспечен рисом и никаких оснований для беспокойства нет.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Сельское хозяйство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Поддержка фермеров обязательно будет продолжена - Касым-Жомарт Токаев
    Цену на рис прокомментировал глава Минторговли РК
    До 2025 года во всех сельских округах Жамбылской области запустят проект повышения доходов сельчан
    Растет число теплиц в Жамбылской области благодаря проекту повышения доходов сельчан
    Популярное
    1 Асаин Байханов назначен акимом Павлодарской области
    2 Завершение работ по подключению соцобъектов Экибастуза ожидается сегодня
    3 Тепло подали во все пострадавшие дома в Экибастузе
    4 Президент поручил проанализировать просчеты, допущенные при подготовке к отопительному сезону
    5 Даниал Ахметов назначен акимом Восточно-Казахстанской области
    Новости партнеров