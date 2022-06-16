Объем железнодорожных перевозок между Казахстаном и Азербайджаном увеличился в 3,5 раза

БАКУ. КАЗИНФОРМ – В первые 5 месяцев объем перевозок с участием железных дорог Казахстана и Азербайджана увеличился более чем в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщили в представительстве АО «НК «ҚТЖ» в Баку, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Так, в январе-мае объем перевозок между АО «НК «Қазақстан темір жолы» и ЗАО «Азербайджанские железные дороги» составил 1388,1 тыс. тонн, увеличившись на 1088,8 тыс. тонн или на 364% по отношению к аналогичному периоду 2021 года.

В экспортном сообщении в Азербайджан увеличение составило 128,3 тыс. тонн или в 6,1 раза за счет роста погрузки зерна. При этом рост перевозок через Азербайджан составил 884,6 тыс. тонн или в 13,5 раз за счет увеличения погрузки нефтепродуктов, черных металлов. Импорт в/через Азербайджан вырос на 72,8 тыс. тонн или в 115% за счет увеличения перевозок химиката и соды.

Транзитные перевозки увеличились на 3,1 тыс. тонн или на 2%, что обусловлено ростом перевозок продовольственных грузов.

Между тем, по данным Центра аграрных исследований Азербайджана, в январе-мае экспорт казахстанского зерна в Азербайджан составил 146,9 тыс. тонн на сумму 49,1 млн долл. США.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года (6,3 тыс. тонн), объем экспорта вырос на 2218,4%, в денежном выражении – на 2834,4%.

В общем объеме импорта Азербайджана доля казахстанского зерна составила 41,1%.