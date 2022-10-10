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    Объем запасов дизтоплива в Казахстане назвали в Правительстве

    10 Октября 2022, 17:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр сообщил об запасах дизельного топлива, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За 9 месяцев 2022 года произведено 4,03 млн тонн дизельного топлива, что больше на 302 тыс. тонн или на 8 % аналогичного периода прошлого года. На начало октября 2022 года остатки дизельного топлива составляют 158,4 тыс. тонн, совокупные – 290 тыс. тонн (с учетом запасов на НПЗ и импорта), что покрывает внутреннюю потребность страны», - сообщил Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

    При этом, как отмечает зампремьера, по состоянию на 1 июня 2022 года, резервы дизельного топлива составляли 402 тыс. тонн, которые были использованы для обеспечения потребностей внутреннего рынка (в августе текущего года остатки снизились до 220 тыс. тонн).

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Энергетика Мажилис Топливо
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