Объем взаимной торговли стран-участниц ЕАЭС составил 52 млрд долларов США – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Объем взаимной торговли стран-участниц ЕАЭС за девять месяцев текущего года вырос на 32,5 % . Об этом сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Экономические показатели показывают стабильность и динамику роста. Объем взаимной торговли за девять месяцев текущего года вырос на 32,5% и достиг 52 млрд долларов (США), это больше показателя доковидного периода на 16, 5%», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства добавил, что вырос объем экспорта между странами Союза.

«Например, рост объемов экспорта Казахстана составил 39%. Вырос также экспорт и других стран-участниц Союза. Это говорит о динамичном развитии торгово-экономического сотрудничества, улучшении его структуры и росте конкурентоспособности соответствующих отраслей», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.