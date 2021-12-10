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Объем взаимной торговли стран-участниц ЕАЭС составил 52 млрд долларов США – Президент РК

10 Декабря 2021 16:10
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Объем взаимной торговли стран-участниц ЕАЭС составил 52 млрд долларов США – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Объем взаимной торговли стран-участниц ЕАЭС за девять месяцев текущего года вырос на 32,5 % . Об этом сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Экономические показатели показывают стабильность и динамику роста. Объем взаимной торговли за девять месяцев текущего года вырос на 32,5% и достиг 52 млрд долларов (США), это больше показателя доковидного периода на 16, 5%», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства добавил, что вырос объем экспорта между странами Союза.

«Например, рост объемов экспорта Казахстана составил 39%. Вырос также экспорт и других стран-участниц Союза. Это говорит о динамичном развитии торгово-экономического сотрудничества, улучшении его структуры и росте конкурентоспособности соответствующих отраслей», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

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#Президент Казахстана   #ЕАЭС  
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Автор:

Серик Сабеков

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