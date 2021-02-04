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    Объем взаимной торговли стран ЕАЭС сократился на 11% за прошлый год

    4 Февраля 2021, 20:29

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев рассказал о взаимной торговле стран ЕАЭС в условиях пандемии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У нас, как и во всем мире, пандемические ограничения негативно сказались на взаимной торговле, это связано с перебоями, прежде всего в транспортном сообщении. Объем взаимной торговли сократился, если брать с января по ноябрь на 11% и составил 44 млрд долларов. Надо сказать, что объем взаимной торговли сократился в меньшей степени, чем во внешней торговле», - сказал на брифинге в Центральной службе коммуникаций член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев.

    Он отметил, что благодаря реализации стратегических мер, страны быстро восстановят объем торговли.

    «На взаимную торговлю повлияли и колебания курсов валют. Если говорить о весе разных стран во взаимной торговле, то здесь положение Казахстана представляется относительно более успешным и по темпам роста и по динамике товарооборота в силу структуры казахстанской экономики, влияние этих колебаний в структуре спроса и транспортных издержек было относительно меньше», - сказал спикер.

    В то же время, член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Артак Камалян отметил, что есть отрасли, по которым наблюдается подъем.

    «Есть и немало таких отраслей. Первое место занимает, как все догадываются, фармацевтическая отрасль. В целом по данным за 11 месяцев отрасль выросла на 22-23%. Кстати, отмечу, что в Казахстане почти двойной рост, на 45% эта отрасль выросла. Есть достаточно хорошие темпы роста в химической промышленности, примерно около 5%, текстильная промышленность 10-12%, пищевая промышленность тоже существенно выросла. Хотел бы отметить, что есть отдельные отрасли сельского хозяйства, которые тоже существенно выросли. Это отрасли производства молока и масла, производства сыров. Возвращаясь к вопросу по санкциям - это как раз, в том числе, из-за санкций отрасль сыроварения достаточно бурно развивается», - сказал он.


    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Промышленность Экономика Сельское хозяйство ЕАЭС
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