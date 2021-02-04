Объем взаимной торговли стран ЕАЭС сократился на 11% за прошлый год

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев рассказал о взаимной торговле стран ЕАЭС в условиях пандемии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас, как и во всем мире, пандемические ограничения негативно сказались на взаимной торговле, это связано с перебоями, прежде всего в транспортном сообщении. Объем взаимной торговли сократился, если брать с января по ноябрь на 11% и составил 44 млрд долларов. Надо сказать, что объем взаимной торговли сократился в меньшей степени, чем во внешней торговле», - сказал на брифинге в Центральной службе коммуникаций член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев.

Он отметил, что благодаря реализации стратегических мер, страны быстро восстановят объем торговли.

«На взаимную торговлю повлияли и колебания курсов валют. Если говорить о весе разных стран во взаимной торговле, то здесь положение Казахстана представляется относительно более успешным и по темпам роста и по динамике товарооборота в силу структуры казахстанской экономики, влияние этих колебаний в структуре спроса и транспортных издержек было относительно меньше», - сказал спикер.

В то же время, член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Артак Камалян отметил, что есть отрасли, по которым наблюдается подъем.

«Есть и немало таких отраслей. Первое место занимает, как все догадываются, фармацевтическая отрасль. В целом по данным за 11 месяцев отрасль выросла на 22-23%. Кстати, отмечу, что в Казахстане почти двойной рост, на 45% эта отрасль выросла. Есть достаточно хорошие темпы роста в химической промышленности, примерно около 5%, текстильная промышленность 10-12%, пищевая промышленность тоже существенно выросла. Хотел бы отметить, что есть отдельные отрасли сельского хозяйства, которые тоже существенно выросли. Это отрасли производства молока и масла, производства сыров. Возвращаясь к вопросу по санкциям - это как раз, в том числе, из-за санкций отрасль сыроварения достаточно бурно развивается», - сказал он.



