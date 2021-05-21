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    Объем взаимной торговли между странами ЕАЭС вырос на 25% - Елбасы

    21 Мая 2021, 16:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За последние пять лет объем взаимной торговли между странами ЕАЭС вырос на 25%. Об этом заявил почетный председатель ВЕЭС, Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «29 мая текущего года исполнится семь лет со дня подписания Договора о Евразийском экономическом союзе в столице нашей республики. Сегодня без преувеличения можно сказать, что благодаря нашим совместным усилиям ЕАЭС системно выстроился в мировую экономическую архитектуру», - сказал Нурсултан Назарбаев, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

    Елбасы добавил, что ЕАЭС на сегодня стал масштабным единым рынком, обеспечивающим стабильное развитие национальных экономик стран – участниц.

    «За последние пять лет объем взаимной торговли наших стран вырос на 25%, а в 2020 году составил 55 млрд долларов США. И это в условиях кризиса, хотя мы можем добиться больших результатов», - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

    Напомним, сегодня в режиме онлайн стартовало заседание глав государств ВЕЭС под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

    Глава государства констатировал, что пандемия и связанные с ней меры прервали процесс глобализации, изменили структуру мирохозяйственного уклада.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Внешняя политика Казахстана Экономика ЕАЭС Первый Президент - Елбасы
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