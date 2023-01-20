Объем взаимной торговли между Казахстаном и Китаем бьет исторические рекорды

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Главное таможенное управление КНР опубликовало статистические данные по внешней торговле Китая с зарубежными странами за 2022 год. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу посольства РК в КНР.

По итогам года товарооборот между РК и КНР достиг рекордных 31,2 млрд долларов.

Высокая динамика роста взаимной торговли в 23,6% в годовом исчислении в основном достигнута за счет увеличения поставок Казахстаном в Китай сельскохозяйственной продукции на 133,7%, сырьевых энергетических продуктов - 58%, химической продукции - 25,2%.

Казахстан увеличил на 45% импорт из Китая пластмассы и каучука, на 23,4% текстиля и текстильных изделий и на 21,4% машин и оборудования.

Китай является одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана на протяжении многих лет. Казахстан в свою очередь крупнейший торговый партнер Китая в Центральной Азии.

При сохранении дальнейшей положительной динамики, договоренность на уровне глав двух государств по увеличению товарооборота до 35 млрд долларов к 2030 году может быть реализована раньше намеченного срока.



