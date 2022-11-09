Объем взаимной торговли Казахстана и Узбекистана достиг $1,3 млрд

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Вопросы расширения агрокооперации обсудили министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев и министр сельского хозяйства Узбекистана Азиз Воитов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РУ.

Стороны обсудили проекты совместного выращивания сельхозкультур в Казахстане для дальнейшего экспорта в Узбекистан, заключение форвардных контрактов для реализации ранних сортов овощей, зелени и картофеля в Казахстан, создание зерноперерабатывающего кластера по глубокой переработке казахстанского зерна.

«Так, на сегодня осуществляются три проекта с привлечением казахстанского капитала на 101,3 млн долларов. Среди которых создание холодильных помещений на 40 млн долларов в Наманганской области; запуск агрокластера по переработке плодоовощной продукции на сумму 43,8 млн долларов в Наманганской области», - сообщает ведомство.

В ходе беседы министров было отмечено, что за январь-сентябрь 2022 года объем взаимной торговли достиг 1,3 млрд долларов, превысив годовой товарооборот 2021 года - 1,2 млрд долларов.

Основные статьи экспорта Узбекистана в Казахстан: овощи - $64,3 млн, фрукты - $37,7 млн, виноград - $25,7 млн, сушеные овощи - $12,1 млн, бахчевые - $11 млн, яйца - $7,3 млн, бобовые - $6,9 млн, кондитерские изделия - $5,4 млн, орехи - $3,7 млн, переработанные продукты - $3,7 млн.

Основная статья импорта Узбекистана из Казахстана: зерновые продукты - $546 млн, жировые продукты - $144,5 млн, корма для животных - $129,8 млн, продукты питания - $112,4 млн, мясо - $74,1 млн, семена - $57,3 млн, кондитерские изделия - $11,8 млн, молочные продукты - $4,4 млн, табачные изделия - $4,2 млн.

Ранее сообщалось, что по итогам девяти месяцев 2022 года Казахстан с долей 36,2% от общего импорта занимает первое место в списке основных стран-поставщиков продовольственных товаров в Узбекистан.



