Объем выбросов загрязняющих веществ в Казахстане снизился на 18%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Объем выбросов загрязняющих веществ в Казахстане снизился на 18%. Об этом сообщил председатель Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Зулфухар Жолдасов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметил, что в Казахстане из 45 городов, включая мегаполисы, высокий уровень загрязненности воздуха, отмечается, в соответствии с результатами экологического мониторинга, в девяти. Это Нур-Султан, Алматы, Караганда, Темиртау, Атырау, Актобе, Балхаш, Усть-Каменогорск и Шымкент. Жезказган с начала года перешел в категорию городов со средним уровнем загрязненности воздуха.

«За первое полугодие в республике общий объем выбросов загрязняющих веществ составил 0,9 млн тонн. Этот показатель, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 18% ниже. Причины загрязнения воздуха в городах республики можно разделить на три группы. Например, в Нур-Султане и Алматы основная доля загрязнения приходится на теплоэнергетические станции, автотранспорт и частный сектор. В Усть-Каменогорске и Темиртау наибольший объем эмиссий приходится на промышленность. В Актобе и Атырау причиной высокого уровня загрязнения являются изношенные канализационно-очистные сооружения», – сказал З. Жолдасов.

По его словам, министерство провело обсуждение вопросов решения экологических проблем с общественностью и экологическими активистами во всех регионах. По результатам обсуждений разработаны 16 дорожных карт, которыми предусмотрено 485 мероприятий. За два года из запланированных 188 мероприятий выполнено 96, что составляет 54%. Это такие мероприятия, как строительство ветроэлектростанций, перевод котельных на газ, строительство новых полигонов твердых бытовых отходов, ликвидация исторических загрязнений и другие.