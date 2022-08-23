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    Объем выбросов в атмосферу снизился на 27% в Нур-Султане

    23 Августа 2022, 14:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Объем выбросов в атмосферу снизился на 27% в Нур-Султане. Об этом сообщил председатель Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Зулфухар Жолдасов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В городе Нур-Султане объем выбросов, загрязняющих атмосферный воздух, за первое полугодие составил 34 тыс. тонн, что на 13 тыс. тонн или на 27% меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них на долю ТЭЦ и котельных приходится 58%, на производственные объекты 41%. Дорожной картой по городу предусмотрено 13 мероприятий, 6 из которых исполнены. В частности, переведены на природный газ и запущены водогрейные котлы на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Завершены работы по газификации частного сектора первой очереди. Планируется, что газификация завершится к 2023 году. По предварительным данным, ожидается снижение выбросов с 23 тыс. тонн до 6 тыс. тонн или на 74%. Мы знаем, что в зимний период это основная проблема нашего частного сектора, использующего твердое топливо», – сказал З.Жолдасов.

    По его словам, в настоящее время ведется работа по внесению в Дорожную карту мероприятий для улучшения экологической ситуации в столице.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Астана Экология
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