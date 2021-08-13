Объем валовой сельхозпродукции увеличился на 2,4 %

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За январь-июль текущего года объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 2,4% и составил 1 997,3 млрд. тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

Рост обеспечен в основном за счет увеличения объемов производства в животноводстве на 3,4%.

В разрезе областей темпы роста валовой продукции сельского хозяйства выше республиканских отмечены в 6 областях: Акмолинская – 111,8%, Жамбылская – 104,2%, Павлодарская – 103,9%, Восточно-Казахстанская и Карагандинская – 103%, Костанайская – 102,7%.

В животноводстве наблюдается рост численности скота и птицы всех видов. Так, поголовье КРС увеличилось на 4,8% и составило 9 млн. голов, овец и коз – на 2,5% (24,1 млн. голов), лошадей – на 9,4% (3,5 млн. голов), птиц – на 7,1% (49,7 млн. голов).

Также, отмечен рост по производству мяса в живом весе на 5,4% (1 081,2 тыс. тонн), молока – на 3,3% (3 777,9 тыс. тонн).

Производство продуктов питания за указанный период выросло на 3,9% и составило 1 228,4 млрд. тенге.

При этом, отмечается рост производства сахара в 3,1 раза (с 51,9 тыс. тонн до 159,2 тыс. тонн), переработанного риса на 27,3% (с 103,6 тыс. тонн до 131,9 тыс. тонн), крупы на 18% (с 48,8 тыс. тонн до 57,6 тыс. тонн), масла сливочного на 17,3% (с 13,6 тыс. тонн до 15,9 тыс. тонн), кисломолочной продукции на 4,1% (с 131,9 тыс. тонн до 137,4 тыс. тонн), масла растительного (с 272 тыс. тонн до 278,5 тыс. тонн) и муки (с 1 780 тыс. тонн до 1 822,1 тыс. тонн) на 2,4%, сыра и творога на 2% (с 20,7 тыс. тонн до 21,2 тыс. тонн), молока обработанного на 1,4% (с 354,6 тыс. тонн до 359,6 тыс. тонн).

За январь-июль текущего года объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства увеличился на 45,5% и составил 386,1 млрд. тенге (за 7 мес. 2020 года – 261,2 млрд. тенге), производства продуктов питания на 5,9% и составил 49,2 млрд. тенге (за 7 мес. 2020 года – 45,7 млрд. тенге).