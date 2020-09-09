Объем валовой продукции в сельском хозяйстве увеличился на 4,9 %

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам 8 месяцев текущего года объем валовой продукции в сельском хозяйстве увеличился на 4,9 %, составил 2,4 трлн тенге. Об этом на заседании Правительства рассказал министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам 8 месяцев текущего года объем валовой продукции в сельском хозяйстве увеличился на 4,9 %, составил 2,4 трлн тенге. Данный рост обеспечен за счет увеличения объемов производства. В разрезе областей темпы выше республиканских отмечены в трех областях: в Акмолинской – 119,2 %, в Северо-Казахстанской 110,9 % и в Костанайской – 105,8 %. При этом необходимо отметить, что темпы уборки урожая выше, чем в прошлом году. На сегодняшний день по республике убрано порядка 11,1 млн гектара зерновых и зерно-бобовых культур и 70,2 % от их общей уборочной площади, тогда, как в прошлом году на аналогичную дату было убрано 5,3 млн га или 34,8 %», - отметил Сапархан Омаров.

По его словам, объем валовой продукции животноводства за указанный период увеличился на 2,7 % и составил 1,6 трлн тенге.Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства увеличились на 9,1 % и составило 292 млрд тенге. Производство продуктов питания на 25,4 % и составило 54,7 млрд тенге.

«При этом, отмечается рост объемов производства мяса в живом весе на 3,7 %, молока на 3 %. Производство продуктов питания за указанный период выросло на 3,6 % и составило 1 трлн 229 млрд тенге. Так, отмечается рост производства переработанного риса на 61,1%, колбасных изделий на 22,8 % , сливочного масла на 12,9 %, мяса птицы на 12,3%, крупы на 12,2%, макарон на 8,4 %, муки на 6,4%, кисломолочных продуктов на 4,7% , растительного масла на 1,8 %», - заключил министр сельского хозяйства РК.