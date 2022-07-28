Объем валовой продукции сельского хозяйства за 5 лет увеличился вдвое - МСХ РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За последние пять лет приток инвестиций в основной капитал сельского хозяйства увеличился в три раза. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проводимая политика в сфере развития агропромышленного комплекса направлена, в первую очередь, на реальное обеспечение продовольственными товарами. В целом, за последние годы благодаря реализации мер государственной поддержки отмечена положительная динамика развития агропромышленного комплекса республики. Так, объем валовой продукции сельского хозяйства за последние 5 лет увеличился почти вдвое и составил 7,4 трлн тенге (с 3,7 трлн тенге в 2016 году)», - говорится в ответе министерства на запрос МИА «Казинформ».

По данным ведомства, сохраняется устойчивая тенденция притока инвестиций в основной капитал сельского хозяйства.

«За 5 лет приток инвестиций в основной капитал сельского хозяйства увеличился в 3 раза и в 2021 году составил 773,2 млрд тенге, продуктов питания - в 1,7 раза и составил 114,4 млрд тенге. Производительность труда по итогам 2021 года достигла 3,3 млн тенге, или за пять лет рост в 2,4 раза (в 2016 году – 1,4 млн тенге)», - сообщили в ведомстве.