Объем валовой продукции сельского хозяйства составил более 6 трлн тенге за три года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров рассказал об увеличении объема валовой продукции сельского хозяйства за последние три года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 5,7% и составил 6,3 трлн тенге. Это наибольший рост среди стран Евразийского экономического союза. Производство продуктов питания выросло на 4%. Приток инвестиции в основной капитал сельского хозяйства увеличился на 15%, в производство продуктов питания – на 13,5%. В результате общий объем инвестиций в АПК составил 677,2 млрд тенге, превысив плановое значение на 154,2 млрд тенге», - сказал Сапархан Омаров во время Правительственного часа в Сенате

По его словам, в прошлом году объем субсидирования, несмотря на ежегодное недофинансирование отрасли, с учетом антикризисных мер был доведен до 366 млрд тенге, что в 1,6 раза больше уровня 2016 года.

«При этом субсидирование максимально упрощено и полностью автоматизировано, что позволяет обеспечить прозрачность процесса выдачи субсидии. Увеличен охват мелких и средних фермеров к субсидированию за счет изменений требований к субсидированию», - отметил министр.

«Все субсидии в растениеводстве объединены в единые правила. Расширено субсидирование средств защиты растений. Теперь субсидируются не только гербициды, но и другие виды пестицидов. Одним из главных новшеств является возможность получения субсидий не в рамках календарного года, а в течении 12 месяцев со дня приобретения семян, удобрений, пестицидов», - заключил глава Минсельхоза.