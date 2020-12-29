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    Объем валовой продукции АПК Казахстана за 2020 год вырос почти до шести триллионов тенге

    29 Декабря 2020, 17:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам 11 месяцев текущего года агропромышленный комплекс (АПК) Казахстана показал рост по всем показателям, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

    Объем валовой продукции сельского хозяйства за 11 месяцев текущего года увеличился на 5,3% и составил 5,9 трлн тенге.

    Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства выросли на 4,7% - до 454,2 млрд тенге, в основной капитал производства продуктов питания – на 18,6% (до 86,5 млрд тенге).

    Экспорт переработанной сельскохозяйственной продукции увеличился на 17,3%: с 871,5 млн долларов США до 1 млрд долларов США, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

    Автор:

    Минсельхоз Экономика Сельское хозяйство
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