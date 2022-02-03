Объем услуг в сфере высшего образования вырос на 9 % за год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам трёх кварталов 2021 года объём услуг в сфере высшего образования в РК достиг 278,9 млрд тг — на 9,3% больше, чем годом ранее. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еnergyprom.kz.

Из них 36,5% пришлось на Алматы: 101,8 млрд тг, годовой рост — на 13,5%. В тройку лидирующих регионов также вошли столица (63,2 млрд тг) и Шымкент (19,8 млрд тг).

Меньше всего услуг в секторе было оказано в Мангистауской области: всего на 1,3 млрд тг.

Основной объём услуг, оказанных в секторе, пришёлся на крупные компании: 245,9 млрд тг, плюс 10,2% за год. На малый бизнес пришлось 16,4 млрд тг (минус 8,7% за год), на средний — 16,6 млрд тг (плюс 17,3%).

В разрезе форм собственности большая часть услуг в сфере высшего образования была оказана частными предприятиями: 177 млрд тг, плюс 53,7% за год. Услуги государственных предприятий сократились на 27,6% за год, до 100,1 млрд тг, иностранных — на 6,2%, до 1,8 млрд тг.

В 2022 году общее количество грантов в сфере высшего образования увеличится на 10%.

Доля грантов на технические направления будет увеличена с 40% до 60%, сельская квота составит 35%. МОН РК по поручению Главы государства откроет в Казахстане 5 филиалов престижных зарубежных университетов.