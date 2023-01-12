Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.58 eur/kzt 497.92

    rub/kzt 6.83 cny/kzt 68.62
Прогноз погоды
Астана-14-16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Объем услуг в сфере азартных игр в Казахстане подскочил более чем в 8 раз за год

    12 Января 2023, 10:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Объем услуг по организации азартных игр и заключению пари за январь–сентябрь 2022 года достиг внушительных 456,2 млрд тенге – сразу в 8,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Energyprom.kz.

    По объему услуг деятельность по организации азартных игр и заключению пари уступает лишь операциям с недвижимым имуществом, деятельности в области архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний и анализа, а также компьютерному программированию и консультационным услугам.

    В разрезе размерности предприятий наибольший объем услуг в секторе за январь–сентябрь 2022 года пришелся на средние компании: 276,4 млрд тенге. Следом идут малые и крупные предприятия: 163,1 млрд и 16,7 млрд тенге соответственно. На индивидуальных предпринимателей пришлось лишь 9,9 млн тенге.

    При этом годом ранее самый большой объем услуг приходился именно на малые компании (38,1 млрд тенге), далее шли крупные (9,9 млрд тенге) и средние компании (лишь 5,8 млрд тенге).

    В разрезе форм собственности частные компании обеспечили 293,3 млрд тг в общем объеме услуг в секторе – сразу в 17 раз больше по сравнению с январем–сентябрем 2021 года.

    Существенный объем также пришелся на иностранные компании: 162,9 млрд тенге – в 4,5 раза больше по сравнению с 2021-м.

    Фото: i.sunhome.ru
    Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Участились пожары в банях частных домов в Алматы
    80-летний юбилей Мурата Ауэзова отметили в Алматы
    Остерегаться сосулек посоветовали алматинцам
    Ежегодно планируется реализация не менее 50 волонтерских проектов – Алтай Кульгинов
    Популярное
    1 Кайрат Тастекеев станет сенатором от Абайской области: предварительные итоги ЦИК
    2 Выборы депутатов Сената Парламента стартуют в Казахстане
    3 Шакарым Буктугутов станет сенатором от Восточно-Казахстанской области: предварительные итоги ЦИК
    4 Подведены предварительные итоги выборов депутатов Сената Парламента
    5 Жанна Асанова станет сенатором от Алматы: предварительные итоги ЦИК
    Новости партнеров