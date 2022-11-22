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    Объем услуг в сфере аренды и лизинга в Казахстане уменьшился за год на 1,4%

    22 Ноября 2022, 15:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Объем услуг в сфере аренды, проката и лизинга в Казахстане за январь–июнь 2022 года составил 251 млрд тенге — на 1,4% меньше в стоимостном выражении по сравнению с первым полугодием 2021 года (ИФО — всего 91,2%), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Finprom.kz.

    Показатель сокращается не первый год.

    В разрезе размерности предприятий наибольший объем услуг в сфере аренды, проката и лизинга пришелся на малые компании: 158,2 млрд тенге. Следом идут индивидуальные предприниматели: 58,8 млрд тенге. На крупные и средние предприятия пришлось 22,1 млрд и 11,8 млрд тенге соответственно.

    По формам собственности наибольший объем услуг в секторе пришелся на частные компании и ИП: 157,6 млрд и 58,8 млрд тенге. На предприятия в иностранной собственности пришлось 34,5 млрд тенге, на государственные компании — всего 7,4 млн тенге.

    В структуре услуг в секторе наибольший объем пришелся на аренду легковых автомобилей и легких автотранспортных средств: 46,1 млрд тенге — на 11,4% меньше в стоимостном выражении по сравнению с январем–июнем 2021 года.

    Следом идут аренда грузовых автомобилей и аренда строительных машин и оборудования: 31,8 млрд тенге (плюс 22,3% за год в деньгах) и 20,6 млрд тенге (плюс 38,7%) соответственно.

    Значительный объем услуг пришелся также на аренду водных транспортных средств и оборудования: 15,3 млрд тенге — в 6,8 раза больше, чем за январь–июнь 2021 года.
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