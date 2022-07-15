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    Объем услуг в области творчества, искусства и развлечений достиг рекордных 12 млрд тенге в РК

    15 Июля 2022, 10:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане объем услуг в области творчества, искусства и развлечений достиг рекордных 12 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

    Объем услуг в области творчества, искусства и развлечений в первом квартале текущего года составил 11,9 млрд тг, что стало самым высоким показателем в соответствующем периоде за все время. Показатель вырос в стоимостном выражении на 27,6% за год.

    В региональном разрезе сразу 54% услуг в секторе пришлось лишь на Нур-Султан (3 млрд тг), Алматы (2,3 млрд тг) и Карагандинскую область (1,1 млрд тг).

    Более половины объема услуг в области творчества, искусства и развлечений в первом квартале 2022 года обеспечила театральная деятельность: 6,2 млрд тг — на треть больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

    Следом идут концертная деятельность (4 млрд тг, плюс 31% за год в деньгах), а также художественное и литературное творчество (601 млн тг — на 45,5% больше, чем годом ранее).

    На деятельность, способствующую проведению культурно-зрелищных мероприятий, и деятельность цирков пришлось 282,9 млн и 248,2 млн тг соответственно.

    По итогам июня цены на услуги организаторов проведения торжеств выросли за год на 9,2%, цены на услуги театров — сразу на 28,2%.

    Годом ранее рост цен составлял лишь 2% и 8,5% соответственно.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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