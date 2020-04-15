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    Объем услуг интернет-связи вырос на 13,5% на фоне ЧП в Казахстане

    15 Апреля 2020, 15:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Дарын Туяков рассказал об основных изменениях на казахстанском рынке связи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день общий объем услуг на рынке связи РК увеличился на 12,8% в сравнении с прошлым годом. ИФО (индекс физического объема промышленной продукции (работ, услуг) - прим. ред.) с января по март составил 110,5%», - сказал Дарын Туяков во время онлайн-брифинга в СЦК.

    По его словам, направление связи активно развивается.

    «За 3 месяца текущего года наибольшая доля в общем бъеме услуг пришлась от услуг интернет-связи – она составила 36,3%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 13,5%. Основные причины увеличения – это введение режима ЧП в стране, а также режима карантина во многих регионах страны», - отметил спикер.

    Он также подчеркнул, что роль интернета в период ЧП значительно выросла.

    «В настоящее время города и часть сельских населенных пунктов с большим числом жителей получают услуги широкополосного доступа к интернету по разным технологиям. Однако на сегодняшний день проблемы с качеством соединения испытывают жители сел с маленьким населением. В стране насчитывается 6060 населенных пунктов, из которых 118 это города, 6442 – села», - заключил Д. Туяков.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Связь, ТВ, IT
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