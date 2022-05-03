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    Объем товарооборота с Венгрией вырос на 23,2%

    3 Мая 2022, 12:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прямые инвестиции Венгрии в экономику Казахстана составили более 260 млн долларов за 17 лет. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК - министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Между нашими государствами динамично развивается торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Несмотря на пандемию коронавируса, в прошлом году объем двустороннего товарооборота вырос на 23,2 %, достигнув показателя в 138,7 млн долларов США», - сообщил Мухтар Тлеуберди на брифинге в МИД.

    Он перечислил наиболее крупных венгерских игроков на рынке Казахстана.

    «В целях диверсификации казахстанского экспорта в Венгрию мы подтвердили готовность в обеспечении продуктами нефтегазовой, металлургической, химической, строительной и пищевой промышленности. С 2005 года в экономику Казахстана из Венгрии были привлечены прямые инвестиции на сумму 269 млн долларов США и этот показатель растет из года в год. На отечественном рынке представлены такие крупные венгерские компании, как «MOL», «Gedeon Richter», «Egis» и другие», - отметил министр.

    «Совместные инвестиционные проекты реализуются в таких важных сферах, как энергетика, в том числе возобновляемые источники энергии, а также нефть и газ, сельское хозяйство, фармацевтика, транспорт и логистика», - добавил М. Тлеуберди.


    Фото: пресс-служба МИД РК

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    МИД РК Экономика Венгрия Сотрудничество
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