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    Объём товарооборота между РК и Беларусью за год увеличился на 16%

    16 Марта 2022, 14:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Взаимная торговля Казахстана с Беларусью увеличилась на 16% за год. 90% оборота приходится на импорт белорусских товаров в РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Finprom.kz.

    Объём товарооборота между РК и Беларусью за год увеличился на 15,7% и за январь–декабрь 2021 года составил 858,7 млн долларов США. Доля Беларуси в товарообороте РК с ЕАЭС сократилась с 3,6% до 3,3%, а доля от всего объёма товарооборота РК третий год подряд составляет 0,8%.

    Объём экспорта из РК в Беларусь за январь-декабрь 2021 года составил 97,6 млн долларов США — на 26,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Доля экспорта в товарообороте РК с Беларусью увеличилась с 9,7% до 11,4%.

    Казахстан в 2021 году экспортировал в Беларусь 1,9 млн тонн каменного угля, 3,6 тысяч тонн ферросплавов, 2 тысячи тонн необработанного цинка и т. д. Доля экспорта в Беларусь от общего объёма экспорта РК составила лишь 0,2%.

    В общем объёме импорта в РК за январь-декабрь 2021 года доля Беларуси составила 1,8%. Объём импорта из Беларуси достиг 761,1 млн долларов США — на 14,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

    Из Беларуси в РК за 2021 год завезли 25,5 тысяч тонн мяса и субпродуктов, 20,9 тысяч тонн молока и сливок, 18,9 тысяч тонн мебели для дома и тд.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Экономика Беларусь Сотрудничество Финансы
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