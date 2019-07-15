Объем товарооборота Казахстана со странами ЕАЭС в январе-мае составил $7,8 млрд

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По предварительным данным, объем взаимной торговли Республики Казахстан с государствами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в январе-мае 2019 года в денежном эквиваленте составил 7 млрд 802,9 млн долларов США, что на 0,1% меньше, чем в соответствующем периоде 2018 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

В частности, в отчетном периоде объем казахстанскогоэкспорта в страны ЕАЭС в денежном эквиваленте составил 2 млрд 410,6 млндолларов (что на 4,1% меньше показателя января-мая прошлого года), объемимпорта - 5 млрд 392,3 млн долларов (+1,8%).

В общем объеме внешнеторгового оборота РК со странамиЕАЭС на Российскую Федерацию приходится 92,4%, Кыргызскую Республику - 4,1%,Республику Беларусь - 3,4% и Республику Армения - 0,1%.