Объем товарооборота Казахстана со странами ЕАЭС в I полугодии составил $9,5 млрд

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По предварительным данным, объемвзаимной торговли Республики Казахстан с государствами Евразийскогоэкономического союза (ЕАЭС) в январе-июне 2019 года в денежном эквивалентесоставил 9 млрд 564,8 млн долларов США, что на 2,6% меньше, чем всоответствующем периоде 2018 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой наКомитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

В частности, в отчетном периоде объем казахстанскогоэкспорта в страны ЕАЭС в денежном эквиваленте составил 2 млрд 912,6 млндолларов (что на 6,3% меньше показателя января-июня прошлого года), объемимпорта - 6 млрд 652,2 млн долларов (-0,9%).

В общем объеме внешнеторгового оборота РК со странамиЕАЭС на Российскую Федерацию приходится 92,2%, Кыргызскую Республику - 4,1%,Республику Беларусь - 3,6% и Республику Армения - 0,1%.