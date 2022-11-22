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    Объем торговли Казахстана с Великобританией вырос на 63,3%

    22 Ноября 2022, 07:32

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Объем торговли между Казахстаном и Великобританией составил 2,3 млрд фунтов стерлингов (около 2,6 млрд долларов, прим. ред.), увеличившись на 63,3%, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на данные Министерства международной торговли Великобритании.

    «Общий объем торговли товарами и услугами между Великобританией и Казахстаном с июля 2021 года по июнь 2022 года составил 2,3 млрд фунтов стерлингов, что на 63,3% или на 896 млн фунтов стерлингов больше, чем за период с июля 2020 года по июнь 2021 года», - сообщили в британском Министерстве международной торговли.

    Основной прирост в двусторонней торговле приходится на экспорт из Казахстана в Великобританию: за год из нашей страны в британские юрисдикции отправлено товаров и услуг на сумму 1,5 млрд фунтов стерлингов, что на 135,9% больше, чем годом ранее. Объем импорта из Великобритании в Казахстан за это же время составил 781 млн фунтов стерлингов, что только на 1,8% больше показателей 12-месячной давности.

    В этом году Казахстан расположился на 62 строчке по числу торговых партнеров Великобритании с 0,2% от общего объема товарооборота Соединенного Королевства. Из Великобритании в Казахстан в основном поставляются самолеты, промышленное оборудование, научные приборы, лекарственные и фармацевтические препараты. Британцы закупают у казахстанских партнеров драгоценные и цветные металлы, сырую нефть, химикаты и промышленное оборудование.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Экономика Великобритания Европа
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