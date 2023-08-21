Объем строительных работ вырос в странах ЕАЭС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Объем выполненных строительных работ в Евразийском экономическом союзе в январе – июне 2023 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,7% и составил почти 6,3 трлн российских рублей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Евразийской экономической комиссии.

Рост наблюдался во всех странах ЕАЭС: в Армении – на 48,9%, Беларуси – на 12,1%, Казахстане – на 12,3%, Кыргызстане – на 22,9%, России – на 9,2%.

Объем ввода жилья по ЕАЭС в январе – июне 2023 года увеличился на 0,3% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года. При этом рост наблюдался в Армении (на 72,2%) и Казахстане (на 11,8%). Всего в ЕАЭС введено в эксплуатацию 61,9 млн квадратных метров общей площади жилья.