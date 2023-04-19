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    Объем соцгарантий должен перераспределяться в пользу нуждающихся - Президент

    19 Апреля 2023, 13:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Текущий объем социальных гарантий должен не сокращаться, а перераспределяться в пользу нуждающихся. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на расширенном совещании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках эффективного развития человеческого капитала государственная социальная поддержка должна стать точечной и адресной. Текущий объем социальных гарантий должен не сокращаться, а перераспределяться в пользу действительно нуждающихся в них граждан», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства добавил, что государство будет помогать тем, кто без этого не может обойтись.

    «Основой всего должна стать упреждающая социальная политика, направленная в большей мере не на выплату поддерживающих пособий, а на создание продуктивных рабочих мест. Это позволит обеспечить реализацию принципа «всеобщей занятости», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее Глава государства заявил, что наша страна застряла в «ловушке среднего дохода».

    Автор:

    Серик Сабеков

    Президент Казахстана Социальная поддержка Токаев Касым-Жомарт
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