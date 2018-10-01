Объем розничной торговли в Казахстане за 9 месяцев вырос на 7%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане объем розничной торговли в январе-сентябре 2018 года составил 7164,2 млрд тенге, что на 7% больше показателя за аналогичный период 2017 года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

В частности, по сравнению с январем-сентябрем прошлого года розничная реализация товаров торгующими предприятиями увеличилась на 9,7%, индивидуальными предпринимателями, в том числе торгующими на рынках, - на 3,7%. На 1 октября этого года объем товарных запасов торговых предприятий (по отчитавшимся предприятиям) в розничной торговле составил 473,3 млрд тенге, в днях торговли - 54 дня.

Доля продовольственных товаров в общем объеме розничной торговли составляет 31,9%, непродовольственных товаров - 68,1%. При этом объем реализации продовольственных товаров уменьшился по сравнению с январем-сентябрем 2017 года на 6%, непродовольственных товаров - увеличился на 14,8%.

Объем оптовой торговли в отчетном периоде составил 15 339,1 млрд тенге, что на 6,4% больше уровня соответствующего периода прошлого года. В структуре оптового товарооборота преобладают непродовольственные товары и продукция производственно-технического назначения - их общая доля составляет 75,2%.