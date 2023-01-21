Объем розничной торговли уменьшился на 38 % в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Объем розничной торговли в Актюбинской области за январь-декабрь 2022 года уменьшился на 38,1 процента по сравнению с 2021 годом. В целом в регионе наблюдается стабильная макроэкономическая ситуация, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента Бюро нацстатистики РК, объем оптовой торговли за январь-декабрь 2022 года составил 1401621,9 млн тенге и уменьшился на 6,8% по сравнению с 2021 годом. Товарооборот области по взаимной торговле в январе-ноябре 2022 года составил 1227355,8 тысячи долларов США и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 19,7%.

Объем промышленного производства в январе-декабре 2022 года составил 2779829 млн тенге в действующих ценах, что на 1,5% больше, чем в январе-декабре 2021 года. Снижение отмечено в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом на 4,7%. Увеличение произошло в водоснабжении; сборе, обработке и удалению отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 6%. В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров увеличение составило 1,7%, в обрабатывающей промышленности - 2%.

Объем валового выпуска продукции и услуг сельского, лесного и рыбного хозяйства в январе-декабре 2022 года составил 443073,2 млн тенге, что на 6,6% больше чем в аналогичном периоде 2021 года. Объем строительных работ и услуг вырос на 7,7 процентов и составил 245757 млн тенге.

Объем инвестиций в основной капитал вырос на 10,1 процента.

Среднемесячная номинальная зарплата, начисленная актюбинцам за третий квартал 2022 года составила 270288 тенге, что на 28,9 процента больше уровня 2021 года. Индекс реальной зарплаты к третьему кварталу 2021 года составил 110,9 процента.

Индекс потребительских цен в декабре 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года составил 19,8%. Цены на продовольственные товары повысились на 26%, непродовольственные товары – на 18,9%, платные услуги для населения – на 11,7%.



