Объем розничной торговли сократился в Актюбинской области

14 Ноября 2022, 19:00

14 Ноября 2022, 19:00

Объем розничной торговли сократился в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Объем розничной торговли сократился в Актюбинской области. Вместе с тем, в торговых сетях ощущается нехватка ряда продуктовых и хозяйственных товаров. Эти вопросы были обсуждены на заседании Комитета торговли регионального совета предпринимателей области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Текущая геополитическая ситуация, наряду с высокой инфляцией и курсовой разницей по валютам основных стратегических партнеров привели к тому, что в настоящее время в крупных торговых сетях возникла большая потребность по некоторым позициям продуктов питания. На сегодня это такие продукты как молоко, масло, мясо говядины, мясо птицы - утки, индюшатина, гуси, колбасные изделия. Кроме того, имеется спрос на некоторые виды хозяйственных товаров», - поделился учредитель ТОО «Лучшее решение» Асхат Кабиев.

Директор палаты предпринимателей Актюбинской области Дана Бекбауова предложила торговым сетям предоставить в палату «Атамекен» имеющийся перечень товаров, по которым наблюдается дефицит, чтобы проработать возможности поставок со стороны актюбинских товаропроизводителей.

Также на заседании обсудили вопрос поддержки местных производителей, дав им возможность выхода на полки торговых сетей - супермаркетов. Руководителям торговых сетей было предложено встретится с товаропроизводителями для разъяснения основных требований к продукции.

На сегодня в сфере торговли в Актюбинской области занято 36,3 % субъектов малого и среднего бизнеса. Согласно официальным данным статистики, за 9 месяцев текущего года объем розничной торговли в регионе уменьшился на 31% и составил около 430 млрд тенге. При этом объем реализации товаров торгующими предприятиями уменьшился на 32,6% и составил около 338 млрд тенге.