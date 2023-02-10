Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Объем прямых инвестиций США в Казахстан за 30 лет составил более $62 млрд

    10 Февраля 2023, 19:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди принял Посла Соединенных Штатов Америки Дэниела Розенблюма, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия, а также график предстоящих мероприятий.

    С удовлетворением была отмечена высокая динамика торгово-экономического сотрудничества. Так, по итогам 2022 года взаимная торговля увеличилась на 37,2%, составив 3,05 млрд долларов США, по сравнению с 2021 годом.


    С 1993 года общий объём притока прямых инвестиций в Казахстан из США составил более 62 млрд долларов США. За первые три квартала 2022 года объем притока прямых инвестиций увеличился на 58,8% до более 5 млрд долларов США по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

    В завершение беседы стороны выразили уверенность в дальнейшем развитии расширенного стратегического партнёрства между Казахстаном и США во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

    Фото: gov.kz

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    МИД РК США Сотрудничество Инвестиции
    Новости по теме
    Новости по теме
    Карагандинские школьники стали призерами чемпионата по робототехнике в США
    Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в промышленной сфере
    Казахстан увеличивает экспорт мороженого, основным поставщиком на зарубежные рынки остается лидер отрасли «Шин-Лайн»
    Восемь рыбоводных предприятий откроют в Атырауской области
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    3 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    4 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай