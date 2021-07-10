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    Объем прямых иностранных инвестиций в первом квартале текущего года составил $4,4 млрд в РК

    10 Июля 2021, 11:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объем прямых иностранных инвестиций по результатам 1 квартала текущего года составил $4,4 млрд. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на расширенном заседании Правительства с участием Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По итогам полугодия высокая инвестиционная динамика наблюдается в большинстве регионов. Наилучшие показатели отмечаются в Туркестанской, Северо-Казахстанской областях, а также в городе Алматы», - сказал Аскар Мамин.

    Глава Кабмина добавил, что снижение зафиксировано в Западно-Казахстанской и Атырауской областях.

    «В целом объем инвестиций в основной капитал по результатам 6 месяцев текущего года составил 5,2 трлн. тенге. Объем прямых иностранных инвестиций по результатам 1 квартала текущего года составил $4,4 млрд – рост на 10%», - уточнил Аскар Мамин.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Премьер-министр РК Инвестпроекты Экономика Расширенное заседание Правительства 10.07.2021
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