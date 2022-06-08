Объем промышленного производства вырос на 3,8% - Минфин РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев заявил, что исполнение республиканского бюджета в 2021 году осуществлялось под негативным влиянием пандемии коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Тем не менее, по сравнению с 2020 годом наблюдалось оживление деловой активности. В прошлом году рост ВВП составил 4%», - сказал Ерулан Жамаубаев в ходе рассмотрения отчета об исполнении республиканского бюджета за 2021 год на пленарном заседании Мажилиса.

По данным ведомства, основными факторами оживления деловой активности стали: ускорение роста в секторе услуг; укрепление торгового баланса за счет высоких темпов роста экспорта; высокая инвестиционная активность в недобывающих отраслях.

Положительный результат достигнут во всех базовых отраслях экономики.

Объем промышленного производства вырос на 3,8%, строительной отрасли – на 7,6%, транспорта и торговли – на 3,6% и 9,2% соответственно.

«На фоне восстановления отложенного спроса после глобальной пандемии и нарушения производственных и логистических цепочек повсеместно наблюдалось повышение цен на товары и услуги», - добавил Ерулан Жамаубаев.

Согласно озвученным данным, по итогам 2021 года уровень инфляции составил 8,4% (превышен целевой коридор – 4-6%).